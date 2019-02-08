Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:58, 8 февраля 2019 381
 0    0

Под Рязанью «загорелось» озеро

Под Рязанью «загорелось» озеро

Фото: Издательство «Пресса»

В Рязанском районе «загорелось» (так в народе называют замор рыбы) озеро Велье. Об этом пишет ИД «Пресса».

Зимой, когда на водоемах образуется толстый слой льда, рыбе не хватает кислорода и она начинает погибать. Когда лед пробивают, рыба массово всплывает к поверхности, в том числе и погибшая.

В этот период появляется много рыбаков, улов вывозят мешками.

Как пояснил изданию начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Рязанской области московско-окского территориального управления федерального агентства по рыболовству Николай Гордеев, замор рыбы — естественное природное явление.

Он рассказал, что рыбой могли бы поживиться чайки, лисы и другие рыбы.

«Это естественно, природа сама регулирует свои процессы. Скажу даже больше: те, кто приехали на Велье и пробили все эти лунки-майны, сделали не зло, а благо. Вода насытилась кислородом, и оставшаяся рыба (а она там осталась, не думайте, что к проруби поднялись абсолютно все озерные обитатели) ушла на дно и спокойно дозимует. Да, с заморными явлениями надо бороться — мы сами продалбливаем проруби, привлекаем к этому активистов… Но природа так устроена, и не нашим рукам вносить какие-то кардинальные изменения», — сказал Гордеев.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
16:58, 8 февраля 2019
Под Рязанью «загорелось» озеро
14:12, 8 февраля 2019
В субботу в Рязанской области ожидаются снег и гололедица
11:27, 8 февраля 2019
В выходные в Рязанской области ожидается до -5 градусов. Прогноз погоды
14:02, 7 февраля 2019
В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -10 градусов. Прогноз погоды
9:34, 7 февраля 2019
В Рязанском районе отменили карантин по бешенству животных
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
На открытии нового автосалона «КАРМЕН» в Рязани презентовали «спортивную» LADA Vesta

На открытии нового автосалона «КАРМЕН» в Рязани презентовали «спортивную» LADA Vesta

Салон расположился на Куйбышевском шоссе, 40 г.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 815
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 42 179
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 334
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 30 068
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 24 071
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум