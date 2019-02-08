Под Рязанью «загорелось» озеро

В Рязанском районе «загорелось» (так в народе называют замор рыбы) озеро Велье. Об этом пишет ИД «
Зимой, когда на водоемах образуется толстый слой льда, рыбе не хватает кислорода и она начинает погибать. Когда лед пробивают, рыба массово всплывает к поверхности, в том числе и погибшая.
В этот период появляется много рыбаков, улов вывозят мешками.
Как пояснил изданию начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Рязанской области московско-окского территориального управления федерального агентства по рыболовству Николай Гордеев, замор рыбы — естественное природное явление.
Он рассказал, что рыбой могли бы поживиться чайки, лисы и другие рыбы.
«Это естественно, природа сама регулирует свои процессы. Скажу даже больше: те, кто приехали на Велье и пробили все эти лунки-майны, сделали не зло, а благо. Вода насытилась кислородом, и оставшаяся рыба (а она там осталась, не думайте, что к проруби поднялись абсолютно все озерные обитатели) ушла на дно и спокойно дозимует. Да, с заморными явлениями надо бороться — мы сами продалбливаем проруби, привлекаем к этому активистов… Но природа так устроена, и не нашим рукам вносить какие-то кардинальные изменения», — сказал Гордеев.