Лазарев второй раз представит Россию на «Евровидении»

Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019». Об этом артист сообщил в своем Instagram.
Как передает
Продюсером выступления станет Филипп Киркоров. Он уже помогал Лазареву на «Евровидении-2016». Тогда певец
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019». Об этом артист сообщил в своем Instagram.
Как передает
Продюсером выступления станет Филипп Киркоров. Он уже помогал Лазареву на «Евровидении-2016». Тогда певец
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖителя Сапожковского района осудили за кражу трех кур и петуха
|
cледующая новость →Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предложила рязанцам выбрать подарки к 14 февраля
Салон расположился на Куйбышевском шоссе, 40 г.