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9:02, 8 февраля 2019 203
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Лазарев второй раз представит Россию на «Евровидении»

Лазарев второй раз представит Россию на «Евровидении»

Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении-2019». Об этом артист сообщил в своем Instagram.

Как передает РИА Новости, информацию также подтвердила ВГТРК, которая является официальным конкурса в России.

Продюсером выступления станет Филипп Киркоров. Он уже помогал Лазареву на «Евровидении-2016». Тогда певец занял третье место.


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