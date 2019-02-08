Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:29, 8 февраля 2019 342
 0    0

Более 20 рязанцев пострадали от банды дачных воров

Более 20 рязанцев пострадали от банды дачных воров

Фото: Pixabay.com

Более 20 рязанцев пострадали от банды дачных воров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С декабря 2017 года по начало апреля 2018 года трое мужчин вскрывали замки и выносили вещи из домов в садоводческих товариществах Рязанского и Спасского районов. От злоумышленников пострадал 21 человек. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

На троих жителей рязанского села Александрово 32, 33 и 30 лет завели дела по пункту «а» части 4 статьи 158 УК («Кража»). Организатора банды обвиняют в шести преступлениях, его подельников — в пяти и трех. Им грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Отмечается, что в ходе следствия мужчины частично возместили ущерб потерпевшим.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:29, 8 февраля 2019
Более 20 рязанцев пострадали от банды дачных воров
12:02, 8 февраля 2019
Пять машин выезжали на пожар дома в Путятинском районе
11:30, 8 февраля 2019
Рязанцы угнали машину, чтобы довезти украденный мешок зерна
10:02, 8 февраля 2019
В аварии с фурой на Ряжском шоссе пострадал водитель «девятки»
8:41, 8 февраля 2019
В Кузбассе с обрыва сорвался автобус, погибли шесть человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
На открытии нового автосалона «КАРМЕН» в Рязани презентовали «спортивную» LADA Vesta

На открытии нового автосалона «КАРМЕН» в Рязани презентовали «спортивную» LADA Vesta

Салон расположился на Куйбышевском шоссе, 40 г.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 803
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 42 171
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 331
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 30 057
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 24 059
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум