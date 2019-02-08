Более 20 рязанцев пострадали от банды дачных воров. Об этом
С декабря 2017 года по начало апреля 2018 года трое мужчин вскрывали замки и выносили вещи из домов в садоводческих товариществах Рязанского и Спасского районов. От злоумышленников пострадал 21 человек. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.
На троих жителей рязанского села Александрово 32, 33 и 30 лет завели дела по пункту «а» части 4 статьи 158 УК («Кража»). Организатора банды обвиняют в шести преступлениях, его подельников — в пяти и трех. Им грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Отмечается, что в ходе следствия мужчины частично возместили ущерб потерпевшим.