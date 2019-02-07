Выступление рязанской команды КВН покажут на Первом канале

Выступление рязанской команды КВН «Умные люди»
Фестиваль «КиВиН-2019» проходил в Сочи С 12 по 25 января.
«В программе Гала-концерта приняли участие 23 команды, в том числе наша», — написали в официальной
Фото из группы «Умные люди»
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Выступление рязанской команды КВН «Умные люди»
Фестиваль «КиВиН-2019» проходил в Сочи С 12 по 25 января.
«В программе Гала-концерта приняли участие 23 команды, в том числе наша», — написали в официальной
Фото из группы «Умные люди»
© RZN.info
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