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17:05, 7 февраля 2019 521
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Выступление рязанской команды КВН покажут на Первом канале

Выступление рязанской команды КВН покажут на Первом канале

Выступление рязанской команды КВН «Умные люди» покажут на Первом канале в субботу, 16 февраля, в 23:00. Программу опубликовали на сайте телеканала.

Фестиваль «КиВиН-2019» проходил в Сочи С 12 по 25 января.

«В программе Гала-концерта приняли участие 23 команды, в том числе наша», — написали в официальной группе команды.

Фото из группы «Умные люди»


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