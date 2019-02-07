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13:29, 7 февраля 2019 663
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В Рязани появились автобусы, в которых можно зарядить телефоны

В Рязани появились автобусы, в которых можно зарядить телефоны

На улицах Рязани появились новые синие автобусы. SIMAZ курсирует по маршруту №98, пишет «Народная Рязань».

По словам рязанца, в салоне есть 16 сидячих мест, а также две «точки» для зарядки телефонов, однако они не работают.

Кроме того, на поручнях установлены кнопки для остановки.

«В целом, это не автобус, каким мы привыкли его видеть. Это — раздутая маршрутка с возможностью возить коляски (или что-то габаритное). Проход в два ряда, это радует. Разойтись будет проще, чем в Векторах и Фоксбасе, где два ряда по обе стороны прохода», — говорится в сообщении.

Фото из группы «Народная Рязань»


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