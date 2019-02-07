В Рязани появились автобусы, в которых можно зарядить телефоны

На улицах Рязани появились
По словам рязанца, в салоне есть 16 сидячих мест, а также две «точки» для зарядки телефонов, однако они не работают.
Кроме того, на поручнях установлены кнопки для остановки.
«В целом, это не автобус, каким мы привыкли его видеть. Это — раздутая маршрутка с возможностью возить коляски (или что-то габаритное). Проход в два ряда, это радует. Разойтись будет проще, чем в Векторах и Фоксбасе, где два ряда по обе стороны прохода», — говорится в сообщении.
Фото из группы «Народная Рязань»