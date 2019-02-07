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8:58, 7 февраля 2019 506
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Упавшая с крыши глыба льда разбила еще одну машину на улице Радищева

Упавшая с крыши глыба льда разбила еще одну машину на улице Радищева

Упавшая с крыши глыба разбила еще одну машину на улице Радищева. На этот раз лед обрушился у дома №12. Фотографии опубликовали в Instagram rzn_life в среду, 6 февраля.

Напомним, 5 февраля глыбы льда разбили Kia на платной парковке на улице Радищева. Аналогичные случаи произошли с двумя Priora — на улице Дзержинского и проезде Машиностроителей.


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