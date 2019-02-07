Упавшая с крыши глыба льда разбила еще одну машину на улице Радищева

Упавшая с крыши глыба разбила еще одну машину на улице Радищева. На этот раз лед обрушился у дома №12. Фотографии опубликовали в Instagram
Напомним, 5 февраля глыбы льда
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Упавшая с крыши глыба разбила еще одну машину на улице Радищева. На этот раз лед обрушился у дома №12. Фотографии опубликовали в Instagram
Напомним, 5 февраля глыбы льда
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