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16:23, 7 февраля 2019 137

Студенты Рязанского колледжа электроники пройдут практику в РНПК

Студенты Рязанского колледжа электроники пройдут практику в РНПК

Студенты Рязанского колледжа электроники пройдут производственную практику в АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть». В течение трех месяцев будущие технологи и механики будет знакомиться с производством крупнейшего актива нефтепереработки.

В программу практики, разработанную в РНПК, входят занятия в заводском учебном центре с просмотром обучающих фильмов и посещением производственных площадок. Студенты будут участвовать в обходах, познакомятся с персоналом, узнают о технологических процессах, развитии молодых специалистов и продвижении по карьерной лестнице.

После этого наиболее подготовленные практиканты получат возможность получить работу на нефтезаводе. Сейчас на предприятии вакантны места оператора технологических установок, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанта химического анализа.

РНПК поддерживает саморазвитие работников и предоставляет возможности для повышения квалификации. На заводе также действует совет молодых специалистов.

Компания сотрудничает с 15 вузами страны и четырьмя сузами региона. Кроме производственной практики, предприятие организует ознакомительные экскурсии и преддипломные практики.


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