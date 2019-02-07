Студенты Рязанского колледжа электроники пройдут практику в РНПК

Студенты Рязанского колледжа электроники пройдут производственную практику в АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть». В течение трех месяцев будущие технологи и механики будет знакомиться с производством крупнейшего актива нефтепереработки.
В программу практики, разработанную в РНПК, входят занятия в заводском учебном центре с просмотром обучающих фильмов и посещением производственных площадок. Студенты будут участвовать в обходах, познакомятся с персоналом, узнают о технологических процессах, развитии молодых специалистов и продвижении по карьерной лестнице.
После этого наиболее подготовленные практиканты получат возможность получить работу на нефтезаводе. Сейчас на предприятии вакантны места оператора технологических установок, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанта химического анализа.
РНПК поддерживает саморазвитие работников и предоставляет возможности для повышения квалификации. На заводе также действует совет молодых специалистов.
Компания сотрудничает с 15 вузами страны и четырьмя сузами региона. Кроме производственной практики, предприятие организует ознакомительные экскурсии и преддипломные практики.