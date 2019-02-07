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12:26, 7 февраля 2019 860
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Касимовец получил сотрясение мозга из-за упавшей с крыши сосульки

Касимовец получил сотрясение мозга из-за упавшей с крыши сосульки

В Касимове 18-летний Данил Муратов получил травму из-за упавшей с крыши сосульки. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел утром в четверг, 7 февраля, когда второкурсник техникума водного транспорта шел на занятия.

После случившегося юноше стало плохо, закружилась голова. На помощь к нему пришли педагоги, которые вызвали скорую помощь.

«Пострадавший жаловался на сильную головную боль, головокружение и тошноту. До машины дошел сам, сейчас он находится в приемном отделении», — рассказал фельдшер.

Касимовца осмотрел врач-травматолог. Предварительно, ему диагностировали сотрясение мозга.


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