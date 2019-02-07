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9:33, 7 февраля 2019 982
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«КамАЗ», «ГАЗель» и две легковушки. Подробности аварии под Рязанью

«КамАЗ», «ГАЗель» и две легковушки. Подробности аварии под Рязанью

В полиции рассказали подробности массовой аварии, которая произошла вечером 6 февраля в Рязанском районе. В 18:05 на 17-м километре дороги Рязань — Ряжск столкнулись четыре автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 28-летний рязанец на «КамАЗе» не справился с управлением и врезался в «ГАЗель» под управлением 39-летнего водителя, а также с ВАЗ-2114, за рулем которого был 26-летний молодой человек, и с Chevrolet Cruze под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получили водитель и 44-летний пассажир «ГАЗели», их госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливают.

Напомним, ранее появилось видео с места аварии.


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