Под Рязанью столкнулись «КамАЗ» и «ГАЗель». Видео

Вечером в среду, 6 февраля, в Рязанском районе произошло ДТП. Примерно в 18:00 на 16 километре дороги Рязань-Ряжск столкнулись «КамАЗ» и «ГАЗель», сообщили, а пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что за рулем первой машины был-28 летний водитель, второй управлял 39-летний мужчина.
В результате аварии травмы получили водитель и 44-летний пассажир «ГАЗели». Обстоятельства происшествия устанавливают.
Видео с места ДТП опубликовали к группе «Подслушано у водителей в Рязани». На кадрах видно, что повреждения также получил легковой автомобиль.