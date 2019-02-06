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10:03, 6 февраля 2019 147
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В сети появился последний клип Децла

В сети появился последний клип Децла

В среду, 6 февраля, на канале Децла (Кирилла Толмацкого) на YouTube опубликовали его последний клип. Сам рэпер умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет.

Видео снято на трек из его альбома μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация). Децл заранее загрузил тизер и хотел опубликовать его 6 февраля.

«Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация (от лат. reincarnatio — „повторное воплощение“), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — „переселение душ“), должен был стать частью саундтрека к фильму», — говорится в описании.

Напомним, рэпера похоронят на Пятницком кладбище.

Фото «Децл aka Le Truk«


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