В сети появился последний клип Децла

В среду, 6 февраля, на канале Децла (Кирилла Толмацкого) на YouTube опубликовали его последний клип. Сам рэпер
Видео снято на трек из его альбома μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация). Децл заранее загрузил тизер и хотел опубликовать его 6 февраля.
«Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз — Реинкарнация (от лат. reincarnatio — „повторное воплощение“), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — „переселение душ“), должен был стать частью саундтрека к фильму», — говорится в описании.
Напомним, рэпера
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