Еще одну машину в Рязани разбила глыба льда. Фото

Еще одна машина в Рязани пострадала от упавшей глыбы льда. Инцидент произошел вечером 4 февраля на проезде Машиностроителей, сообщила читательница RZN.info.
По ее словам, крышу дома №9, около которого стояла Priora, давно не чистили, с нее лишь два раза за зиму сбивали сосульки палками. В результате у автомобиля оказалась проломлена крыша и разбито лобовое стекло.
«Как только узнали после моего звонка, что глыбы разбили машину, сразу же приехали все сбивать. Соседи были в шоке, что летело с крыши…» — рассказала девушка.
Напомним, 5 февраля глыбы льда также