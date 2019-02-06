Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:11, 6 февраля 2019 136
 0    0

Еще одну машину в Рязани разбила глыба льда. Фото

Еще одну машину в Рязани разбила глыба льда. Фото

Еще одна машина в Рязани пострадала от упавшей глыбы льда. Инцидент произошел вечером 4 февраля на проезде Машиностроителей, сообщила читательница RZN.info.

По ее словам, крышу дома №9, около которого стояла Priora, давно не чистили, с нее лишь два раза за зиму сбивали сосульки палками. В результате у автомобиля оказалась проломлена крыша и разбито лобовое стекло.

«Как только узнали после моего звонка, что глыбы разбили машину, сразу же приехали все сбивать. Соседи были в шоке, что летело с крыши…» — рассказала девушка.

Напомним, 5 февраля глыбы льда также разбили Kia, оставленную на платной парковке на улице Радищева, и Priora на улице Дзержинского.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:11, 6 февраля 2019
Еще одну машину в Рязани разбила глыба льда. Фото
10:42, 6 февраля 2019
Два человека пострадали при столкновении «Форда» и «пятнадцатой» на Касимовском шоссе
10:12, 6 февраля 2019
Трое маленьких детей сгорели на пожаре в Хабаровском крае
8:26, 6 февраля 2019
На станции метро в пригороде Вашингтона прогремел взрыв
20:05, 5 февраля 2019
Мужчину, угрожавшего взорвать храм в Москве, задержали
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2 3

RZN.info публикует вторую часть подборки «было/стало».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 449
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 915
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 154
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 873
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 762
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум