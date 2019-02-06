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13:17, 6 февраля 2019 183
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Бомжи гибнут за металл. В Рязани одного бездомного осудят за убийство другого

Бомжи гибнут за металл. В Рязани одного бездомного осудят за убийство другого

В Рязани одного бездомного осудят за убийство другого. Он зарезал приятеля, заподозрив того в краже металлолома, сообщили в региональном следкоме.

Мужчины вместе отбывали наказание в колонии. Освободившись, они не устроились на работу и стали собирать металлолом.

Бездомные поссорились днем 17 января 2018 года неподалеку от Новопавловской рощи. 47-летний горожанин несколько раз ударил своего знакомого ножом в шею и туловище. 58-летний мужчина умер на месте, а злоумышленник скрылся.

«Преступление на протяжении нескольких месяцев оставалось нераскрытым, однако благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям, а также оперативно-розыскным мероприятиям, подозреваемый был установлен», — рассказали в следкоме.

Подозреваемого задержали. Он признал вину после экспертиз и психофизиологического исследования.

Дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство») направили в суд.

Фото сайта СУ СКР по Рязанской области


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