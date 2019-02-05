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10:31, 5 февраля 2019 166

«Звездники» рязанского агроуниверситета побывали в Скопинском районе

«Звездники» рязанского агроуниверситета побывали в Скопинском районе

«Звездный» отряд Рязанского агротехнологического университета имени Костычева «Стимул» передал эстафету 47-го похода по местам боевой и трудовой славы Рязанской области отряду «Путь».

В Скопинском районе и Скопине «звездники» «Стимула» пробыли пять дней, часть маршрута прошли на лыжах. Они встретились с ветеранами, выпускниками РГАТУ, воспитанниками детсадов.

Студенты выступали с концертами, показывали спектакли, проводили занятия со школьниками и очищали от снега памятники. Они также посетили Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Поход «Стимула» продлился до 2 февраля. 4 февраля в Чучковский район отправился отряд «Путь».


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