«Звездники» рязанского агроуниверситета побывали в Скопинском районе

«Звездный» отряд Рязанского агротехнологического университета имени Костычева «Стимул» передал эстафету 47-го похода по местам боевой и трудовой славы Рязанской области отряду «Путь».
В Скопинском районе и Скопине «звездники» «Стимула» пробыли пять дней, часть маршрута прошли на лыжах. Они встретились с ветеранами, выпускниками РГАТУ, воспитанниками детсадов.
Студенты выступали с концертами, показывали спектакли, проводили занятия со школьниками и очищали от снега памятники. Они также посетили Дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Поход «Стимула» продлился до 2 февраля. 4 февраля в Чучковский район отправился отряд «Путь».