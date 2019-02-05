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14:11, 5 февраля 2019 453
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В Рязани открыли «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

В Рязани открыли «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Фото: Pixabay.com

В Рязани открыли «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

С 4 по 18 февраля специалисты службы ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, расскажут об основных правилах профилактики заболеваний, а также о необходимых мерах при появлении первых признаков недомогания.

Всем обратившимся сотрудники ведомства предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, правила использования масок.

Звонки принимаются с 10:00 до 17:00 (понедельник — четверг); а также с 9:00 до 16:45 (пятница).

Телефоны:

  • Управление Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62; 92-89-30; 92-98-50; 92-98-08;
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 25-32-06.

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