В Рязани открыли «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил
С 4 по 18 февраля специалисты службы ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, расскажут об основных правилах профилактики заболеваний, а также о необходимых мерах при появлении первых признаков недомогания.
Всем обратившимся сотрудники ведомства предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, правила использования масок.
Звонки принимаются с 10:00 до 17:00 (понедельник — четверг); а также с 9:00 до 16:45 (пятница).
Телефоны:
- Управление Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62; 92-89-30; 92-98-50; 92-98-08;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 25-32-06.