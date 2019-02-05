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21:15, 5 февраля 2019 248
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Рязанцев пригласили на семейный праздник в музей-заповедник «Куликово поле»

Рязанцев пригласили на семейный праздник в музей-заповедник «Куликово поле»

Рязанцев пригласили на семейный праздник в музей-заповедник «Куликово поле». Об этом сообщили организаторы.

Гостей спортивного мероприятия ждут гонки на собачьих пряжках, лыжная гонка, конкурс на лучшее блюдо из лука и мастер-классы по валянию и изготовлению тряпичных кукол, чеканке и гравировке.

Кроме того, тульский центр помощи бездомным животным «Любимец» расскажет о своей работе.

Праздник состоится 9 и 10 февраля в селе Монастырщино в Тульской области.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Фото Романа Солопова


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