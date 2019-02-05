Рязанцев пригласили на семейный праздник в музей-заповедник «Куликово поле». Об этом сообщили организаторы.
Гостей спортивного мероприятия ждут гонки на собачьих пряжках, лыжная гонка, конкурс на лучшее блюдо из лука и мастер-классы по валянию и изготовлению тряпичных кукол, чеканке и гравировке.
Кроме того, тульский центр помощи бездомным животным «Любимец» расскажет о своей работе.
Праздник состоится 9 и 10 февраля в селе Монастырщино в Тульской области.
С программой мероприятия можно ознакомиться по
Фото Романа Солопова