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20:05, 5 февраля 2019 96
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Мужчину, угрожавшего взорвать храм в Москве, задержали

Мужчину, угрожавшего взорвать храм в Москве, задержали

Мужчину, угрожавшего взорвать храм в Москве, задержали. Об этом сообщает «Mash».

На нем обнаружили бутылки, привязанные к поясу.

Напомним, во вторник, 5 февраля, храм пророка Илии в центре столицы оцепили из-за угроз злоумышленника о том, что на нем надет пояс смертника.


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На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

На что стоит обратить внимание владельцам налогооблагаемого имущества в 2019 году

Российское налоговое законодательство, в том числе касающееся имущества физических лиц, активно совершенствуется.

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