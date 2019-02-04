Рязанец украл из автоматов с конфетами более 80 тысяч

Рязанец украл из автоматов с конфетами и сувенирами более 81 тысячи рублей. За месяц он вскрыл 24 аппарата, сообщила
О «подозрительном покупателе» в полицию сообщили сотрудники одного из супермаркетов. Прибывшие на место оперативники обнаружили пропажу всех денег из автомата. Посмотрев записи с камер, они установили, что к краже причастен 22-летний житель Рязанского района. Ранее его уже привлекали к ответственности за кражу и грабеж.
Подозреваемого задержали. Оказалось, что с помощью специального ключа он вскрывал аппараты в Рязани и Рыбном.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.