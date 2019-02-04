Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:23, 4 февраля 2019 60
 0    0

Рязанец украл из автоматов с конфетами более 80 тысяч

Рязанец украл из автоматов с конфетами более 80 тысяч

Рязанец украл из автоматов с конфетами и сувенирами более 81 тысячи рублей. За месяц он вскрыл 24 аппарата, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О «подозрительном покупателе» в полицию сообщили сотрудники одного из супермаркетов. Прибывшие на место оперативники обнаружили пропажу всех денег из автомата. Посмотрев записи с камер, они установили, что к краже причастен 22-летний житель Рязанского района. Ранее его уже привлекали к ответственности за кражу и грабеж.

Подозреваемого задержали. Оказалось, что с помощью специального ключа он вскрывал аппараты в Рязани и Рыбном.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:28, 4 февраля 2019
В Константинове отреставрируют часть родовой усадьбы Есенина
11:23, 4 февраля 2019
Рязанец украл из автоматов с конфетами более 80 тысяч
11:02, 4 февраля 2019
Рязанский завод купит автомобиль за пять миллионов
10:55, 4 февраля 2019
Житель Сараев попал под следствие за оскорбление полицейских
10:32, 4 февраля 2019
В Госдуме предложили урезать зарплату учителям за агрессию к ученикам
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Теплый прием у «Доброго Доктора»

Теплый прием у «Доброго Доктора»

К услугам пациентов удобный график работы в будние дни и выходные.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 061
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 604
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 36 964
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 700
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 462
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум