Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Исследование провели для
Специалисты изучили цены на 95-й бензин в 33 странах Европы и Казахстане. Наиболее дешевый бензин в Казахстане — 30,9 рубля за литр. На втором месте — Россия (45 рублей), на третьем — (46,9 рубля), на четвертом — Украина (72,1 рубля).
Самый дорогой бензин в Нидерландах (117,7 рубля за литр). В Норвегии, Дании, Италии и Греции литр бензина стоит более 112 рублей.
Отмечается, что в большинстве стран (в 26 из 33) цены на бензин сократились. Наиболее существенное снижение — на Кипре (12,3%), в Венгрии (9,4%) и Словении (8,7%).
Самый значительный рост цен произошел в Белоруссии (+19,7% за год), России (+9,7%) и на Украине (+7,5%).
Россия оказалась на 20-ой строчке стран Европы по количеству топлива, которое можно купить на среднюю зарплату. Рейтинг по этому показателю завершает Украина: ее граждане могут купить в 3,3 раза меньше бензина, чем россияне.