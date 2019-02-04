Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:30, 4 февраля 2019 533
 0    0

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Исследование провели для РИА Новости.

Специалисты изучили цены на 95-й бензин в 33 странах Европы и Казахстане. Наиболее дешевый бензин в Казахстане — 30,9 рубля за литр. На втором месте — Россия (45 рублей), на третьем — (46,9 рубля), на четвертом — Украина (72,1 рубля).

Самый дорогой бензин в Нидерландах (117,7 рубля за литр). В Норвегии, Дании, Италии и Греции литр бензина стоит более 112 рублей.

Отмечается, что в большинстве стран (в 26 из 33) цены на бензин сократились. Наиболее существенное снижение — на Кипре (12,3%), в Венгрии (9,4%) и Словении (8,7%).

Самый значительный рост цен произошел в Белоруссии (+19,7% за год), России (+9,7%) и на Украине (+7,5%).

Россия оказалась на 20-ой строчке стран Европы по количеству топлива, которое можно купить на среднюю зарплату. Рейтинг по этому показателю завершает Украина: ее граждане могут купить в 3,3 раза меньше бензина, чем россияне.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:45, 4 февраля 2019
За выходные с рязанских улиц вывезли более 12 тысяч кубометров снега
11:30, 4 февраля 2019
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
10:30, 4 февраля 2019
В Горроще отключили холодную воду
10:06, 4 февраля 2019
На зеленой ветке московского метро произошел сбой движения
9:42, 4 февраля 2019
Суд восстановил в должности уволенного водителя рязанского троллейбуса
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Теплый прием у «Доброго Доктора»

Теплый прием у «Доброго Доктора»

К услугам пациентов удобный график работы в будние дни и выходные.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 073
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 609
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 36 969
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 704
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 467
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум