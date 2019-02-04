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17:46, 4 февраля 2019 270

РГАТУ занял призовые места на Всероссийской спартакиаде аграрных вузов

РГАТУ занял призовые места на Всероссийской спартакиаде аграрных вузов

С 28 января по 2 февраля в Брянске прошла десятая Всероссийская спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Минсельхоза России. Ее участниками стали 336 человек из 22 учебных заведений.

Рязанский агроуниверситет имени Костычева представляли старшие преподаватели кафедры физкультуры и спорта и лаборант кафедры электротехники и физики.

В течение трех дней профессора, преподаватели и сотрудники аграрных вузов соревновались в семи видах спорта: шахматы, настольный теннис, волейбол, плавание, стрельба, дартс и лыжные гонки.

Команда РГАТУ заняла первое место в лыжных гонках. В личных зачетах сотрудники вуза получили второе и третье места.

В дартсе рязанцы стали четвертыми из 82 участников, а в игре в «Городки» — третьими.


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