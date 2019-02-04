Похороны погибших в аварии с автобусом под Калугой начнутся во вторник, 5 февраля. Тела должны доставить к вечеру понедельника, передает
Утром в воскресенье, 3 февраля, в Калужской области перевернулся автобус, который вез на выступление детский танцевальный коллектив из смоленского города Ярцево.
В аварии пострадали три десятка человек.
Водителя задержали. На него завели уголовно дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
Фото УМВД России по Калужской области