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14:23, 4 февраля 2019 71
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Похороны погибших в аварии с автобусом под Калугой начнутся во вторник

Похороны погибших в аварии с автобусом под Калугой начнутся во вторник

Похороны погибших в аварии с автобусом под Калугой начнутся во вторник, 5 февраля. Тела должны доставить к вечеру понедельника, передает РИА Новости.

Утром в воскресенье, 3 февраля, в Калужской области перевернулся автобус, который вез на выступление детский танцевальный коллектив из смоленского города Ярцево. Погибли женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки 8 лет и одна девочка 7 лет. Родственники опознали их.

В аварии пострадали три десятка человек.

Водителя задержали. На него завели уголовно дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Фото УМВД России по Калужской области


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