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8:46, 4 февраля 2019 422
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На нескольких улицах в центре Рязани восстановили подачу воды после аварии

На нескольких улицах в центре Рязани восстановили подачу воды после аварии

В 3:36 в понедельник, 4 февраля, на улицах Фрунзе, Маяковского, Горького и Есенина восстановили подачу воды. Об этом сообщили в горадминистрации.

Из-за аварии воду отключали на четырех улицах с 17 часов воскресенья, 3 февраля.


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