На нескольких улицах в центре Рязани восстановили подачу воды после аварии

В 3:36 в понедельник, 4 февраля, на улицах Фрунзе, Маяковского, Горького и Есенина восстановили подачу воды. Об этом сообщили в горадминистрации.
Из-за аварии воду
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В 3:36 в понедельник, 4 февраля, на улицах Фрунзе, Маяковского, Горького и Есенина восстановили подачу воды. Об этом сообщили в горадминистрации.
Из-за аварии воду
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