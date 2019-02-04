Мгновения джаза. В «Фотодоме» представили выставку рязанских фотографов

В понедельник, 4 февраля, в рязанском «Фотодоме» открылась выставка, приуроченнная к фестивалю «Зимние дни рязанского джаза».
На представленных снимках запечатлены известные музыканты Билл Эванс, Стаффорд Хантер, Джейсон Браун, Игорь Бутман, Сергей Чернышов, Валерий Пономарев и другие. Они выступали в Рязани, где их и смогли снять авторы экспозиции «Jazz глазами рязанских фотографов» Сергей Газетов, Андрей Павлушин и Сергей Гробов.
«Очень нестандартно видеть музыкантов в таких цветах. Все ярко и много игры света и цвета. Это великолепные мгновения джаза», — поделилась одна из гостей выставки.
На торжественном открытии экспозиции выступила Мананы Оганян со своей шоу-программой.
Фотовыставка продлится до 10 февраля. Вход свободный.