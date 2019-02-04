Любимов выразил соболезнования семьям жертв аварии с автобусом в Калужской области

Николай Любимов выразил соболезнования родственника жертв аварии с автобусом в Калужской области. Рязанский губернатор направил телеграмму своему смоленскому коллеге Алексею Островскому,
«Трагическая гибель молодых, полных сил и жизненных планов, талантливых людей — невосполнимая потеря не только для родных и близких, но и для всего общества, — отметил Любимов. — От имени жителей региона, Правительства Рязанской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших».
Глава Рязанской области пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, утром в воскресенье, 4 февраля, в Калужской области перевернулся автобус с детским танцевальным коллективом из Смоленской области.
После ДТП возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Фото ГУ МЧС по Калужской области