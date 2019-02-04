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13:23, 4 февраля 2019 184
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Любимов выразил соболезнования семьям жертв аварии с автобусом в Калужской области

Любимов выразил соболезнования семьям жертв аварии с автобусом в Калужской области

Николай Любимов выразил соболезнования родственника жертв аварии с автобусом в Калужской области. Рязанский губернатор направил телеграмму своему смоленскому коллеге Алексею Островскому, сообщил сайт регионального правительства.

«Трагическая гибель молодых, полных сил и жизненных планов, талантливых людей — невосполнимая потеря не только для родных и близких, но и для всего общества, — отметил Любимов. — От имени жителей региона, Правительства Рязанской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших».

Глава Рязанской области пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, утром в воскресенье, 4 февраля, в Калужской области перевернулся автобус с детским танцевальным коллективом из Смоленской области. Погибли семь человек, в том числе трое детей, три десятка человек получили травмы.

После ДТП возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фото ГУ МЧС по Калужской области


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