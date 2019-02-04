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18:12, 4 февраля 2019 442
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Депутата госдумы от Рязанской области просят признать банкротом

Депутата госдумы от Рязанской области просят признать банкротом

Депутата госдумы от Рязанской области Александра Шерина просят признать банкротом. Об этом сообщил сайт Арбитражного суда.

Истец — Сергей Чудин просит признать Шерина банкротом и выставить его имущество на продажу.

Согласно решению Советского суда Рязани политик имеет задолженность на общую сумму один миллион 53 тысячи 372 рубля 18 копеек, которая сформировалась по договору займа и образовавшихся процентов и неустойки.

Кроме того, в суд поступило ходатайство от «Сбербанка», который намерен потребовать от Шерина 9,4 миллиона рублей.

Заседание по делу назначили на 1 марта.

Отметим, оперативного комментария от депутата получить не удалось.


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