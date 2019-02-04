Депутата госдумы от Рязанской области просят признать банкротом

Депутата госдумы от Рязанской области Александра Шерина просят признать банкротом. Об этом сообщил
Истец — Сергей Чудин просит признать Шерина банкротом и выставить его имущество на продажу.
Согласно решению Советского суда Рязани политик имеет задолженность на общую сумму один миллион 53 тысячи 372 рубля 18 копеек, которая сформировалась по договору займа и образовавшихся процентов и неустойки.
Кроме того, в суд поступило ходатайство от «Сбербанка», который намерен потребовать от Шерина 9,4 миллиона рублей.
Заседание по делу назначили на 1 марта.
Отметим, оперативного комментария от депутата получить не удалось.