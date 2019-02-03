Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:37, 3 февраля 2019 500
 0    0

В аварии с автобусом в Калужской области погибли семь человек, пострадали 33

В аварии с автобусом в Калужской области погибли семь человек, пострадали 33

В аварии с автобусом в Калужской области погибли семь человек, в том числе четверо детей, передает РИА «Новости».

В воскресенье, 3 февраля, автобус вез из Липецка детей на выступление в калужской филармонии. Он перевернулся.

Травмы получили 33 человека, 24 из них — дети. В больницы доставили 25 пострадавших.

На место аварии выехали калужский губернатор Анатолий Артамонов, представители региональных МВД, ГИБДД, СК, минздрава, а также региональный детский омбудсмен Ольга Коробова.

Отмечается, что автобус ехал без сопровождения ГИБДД. По данным полиции, «помех в движении транспорта не было».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:37, 3 февраля 2019
В аварии с автобусом в Калужской области погибли семь человек, пострадали 33
12:44, 3 февраля 2019
У рязанского водителя в Крыму сгорела фура — соцсети
11:19, 3 февраля 2019
В Калужской области перевернулся автобус с детьми
11:03, 3 февраля 2019
В Волгоградской области на «зебре» сбили двух школьников
9:03, 3 февраля 2019
В Петербурге учительница избила девочку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 55 850
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 493
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 36 852
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 635
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 388
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум