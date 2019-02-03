В аварии с автобусом в Калужской области погибли семь человек, пострадали 33

В аварии с автобусом в Калужской области погибли семь человек, в том числе четверо детей, передает РИА «
В воскресенье, 3 февраля, автобус вез из Липецка детей на выступление в калужской филармонии. Он
Травмы получили 33 человека, 24 из них — дети. В больницы доставили 25 пострадавших.
На место аварии выехали калужский губернатор Анатолий Артамонов, представители региональных МВД, ГИБДД, СК, минздрава, а также региональный детский омбудсмен Ольга Коробова.
Отмечается, что автобус ехал без сопровождения ГИБДД. По данным полиции, «помех в движении транспорта не было».