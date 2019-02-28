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15:35, 28 февраля 2019 524
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В пятницу в Рязани в двух десятках домов отключат холодную воду

В пятницу в Рязани в двух десятках домов отключат холодную воду

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 1 марта, в Рязани в 21 доме на улице Мещерской отключат холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за ремонта воды с 9:00 до 16:00 не будет в домах: №№1-18 (частный сектор), №16 корпус1, №16 корпус 2, №19 корпус 1.


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