В пятницу в Рязани в двух десятках домов отключат холодную воду

В пятницу, 1 марта, в Рязани в 21 доме на улице Мещерской отключат холодную воду. Об этом
Из-за ремонта воды с 9:00 до 16:00 не будет в домах: №№1-18 (частный сектор), №16 корпус1, №16 корпус 2, №19 корпус 1.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В пятницу, 1 марта, в Рязани в 21 доме на улице Мещерской отключат холодную воду. Об этом
Из-за ремонта воды с 9:00 до 16:00 не будет в домах: №№1-18 (частный сектор), №16 корпус1, №16 корпус 2, №19 корпус 1.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьА что в кино? «Шутки в сторону 2», «Любовницы» и другие новинки
|
cледующая новость →В ОКБ спасли мозг 70-летнего рязанца при остром инсульте
Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.