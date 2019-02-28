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12:58, 28 февраля 2019 688
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В Москве задержали иностранца, 12 раз ударившего рязанца ножом в баре

В Москве задержали иностранца, 12 раз ударившего рязанца ножом в баре

В Москве задержали иностранца, который 12 раз ударил ножом рязанца в баре, сообщил портал «Московский монитор».

По данным источника, полицейским удалось задержать только одного из нападавших. Им оказался уроженец Алма-Аты 1993 года рождения. У него нашли складной нож и кошелек пострадавшего.

Напомним, на 20-летнего рязанца напал мужчина и двое его друзей из-за того, что «тот не позволил украсть свой кошелек», в котором находилось «около 70 тысяч рублей».

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 февраля. С места происшествия появилось видео.


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