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10:22, 28 февраля 2019 356
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Пациенты путятинской больницы покупали медикаменты за свой счет — прокуратура

Пациенты путятинской больницы покупали медикаменты за свой счет — прокуратура

Фото: Pixabay.com

В ходе плановой проверки прокуратура обнаружила, что на складе путятинской больницы (структурном подразделении Шиловского межрайонного медицинского центра) отсутствовала большая часть медикаментов из перечня жизненно необходимых в 2019 году.

Назначенные врачами лекарства пациенты стационара покупали за свой счет. Также проверка показала, что в нескольких автомобилях скорой помощи отсутствует обязательное оснащение: реанимационные педиатрические и акушерские наборы, термоизоляционные контейнеры для инфузионных растворов, складные носилки, видеорегистраторы и одеяла с подогревом.

По итогам проверки прокуратура вынесла врачу Шиловского ММЦ представление с требованием исправить нарушения.

В ведомстве отметили, что похожая ситуация сложилась в 2018 году в ФАПах Путятинского района. Тогда по представлению прокуратуры пациентам возместили потраченные на покупку лекарств деньги.


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