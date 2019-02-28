В ходе плановой проверки прокуратура обнаружила, что на складе путятинской больницы (структурном подразделении Шиловского межрайонного медицинского центра) отсутствовала большая часть медикаментов из перечня жизненно необходимых в 2019 году.
Назначенные врачами лекарства пациенты стационара покупали за свой счет. Также проверка показала, что в нескольких автомобилях скорой помощи отсутствует обязательное оснащение: реанимационные педиатрические и акушерские наборы, термоизоляционные контейнеры для инфузионных растворов, складные носилки, видеорегистраторы и одеяла с подогревом.
По итогам проверки прокуратура вынесла врачу Шиловского ММЦ представление с требованием исправить нарушения.
В ведомстве отметили, что похожая ситуация сложилась в 2018 году в ФАПах Путятинского района. Тогда по представлению прокуратуры пациентам возместили потраченные на покупку лекарств деньги.