В четверг, 28 февраля, Николай Любимов открыл в солотчинской школе-интернате отремонтированный спортзал. Об этом сообщает издательство «
В 2004 году на территории школы построили спортивный зал. В течение последних трех месяцев дети занимались физкультурой на улице. За это время рабочие полностью поменяли напольное покрытие на специальный ламинат на резиновой подложке. Также они заменили электропроводку и сделали косметический ремонт. Для детей закупили инвентарь и спортивную форму.
«Качественный ремонт, современные материалы — в таком зале хочется заниматься! — сказал губернатор. — Думаю, у ребят теперь больше стимулов заниматься спортом и вести здоровый образ жизни».
Любимов поблагодарил крупные предприятия и строительные компании Рязани за помощь, которые они оказывают школе-интернату.
Справка
Школа-интернат рассчитана на 60 человек. Сейчас там живут и учатся 54 ребенка.
В 2017 году на базе школы-интерната открыли группу временного пребывания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время в нее зачислили семерых детей.
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