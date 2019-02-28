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16:18, 28 февраля 2019 111
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Любимов открыл в солотчинской школе-интернате отремонтированный спортзал

Любимов открыл в солотчинской школе-интернате отремонтированный спортзал

В четверг, 28 февраля, Николай Любимов открыл в солотчинской школе-интернате отремонтированный спортзал. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В 2004 году на территории школы построили спортивный зал. В течение последних трех месяцев дети занимались физкультурой на улице. За это время рабочие полностью поменяли напольное покрытие на специальный ламинат на резиновой подложке. Также они заменили электропроводку и сделали косметический ремонт. Для детей закупили инвентарь и спортивную форму.

«Качественный ремонт, современные материалы — в таком зале хочется заниматься! — сказал губернатор. — Думаю, у ребят теперь больше стимулов заниматься спортом и вести здоровый образ жизни».

Любимов поблагодарил крупные предприятия и строительные компании Рязани за помощь, которые они оказывают школе-интернату.

Справка

Школа-интернат рассчитана на 60 человек. Сейчас там живут и учатся 54 ребенка.

В 2017 году на базе школы-интерната открыли группу временного пребывания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время в нее зачислили семерых детей.

Фото со страницы Николая Любимова во «ВКонтакте»


© RZN.info

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