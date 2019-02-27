В список лучших университетов мира попал 31 российский вуз

В ежегодный предметный рейтинг лучших университетов мира попал 31 российский вуз. Об этом со ссылкой на британскую консалтинговую компанию Quacquarelli Symonds пишет «
Всего в список включили 1,2 тысячи вузов. Эксперты оценили их по 48 предметам.
Лидером рейтинга стал Гарвардский университет, получивший высшие оценки по 12 предметам. На второй строчке Массачусетский технологический институт, который высоко оценили по 11 предметам.
Российский МГУ вошел в топ-50 по шести предметам и в топ-100 по 16 предметам. На 21 месте МГУ оказался по естественным наукам.
Еще 25 российских вузов вошли в первую сотню рейтинга по различным предметам.
Санкт-Петербургский горный университет занял 19-е место по инженерному делу, а МГУ, МФТИ, МИФИ и Новосибирский государственный университет вошли в топ-100 по физике и астрономии.
Фото из группы МГУ «ВКонтакте»