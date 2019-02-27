В среду, 27 февраля, в послании Николай Любимов анонсировал появление мэра в Рязани.
«В 2019 году Рязань наконец-то получит сити-менеджера», — заявил губернатор. Он отметил, что при назначении главы администрации будут учитывать прошлый опыт работы кандидата.
«Главе администрации предстоит постоянно держать в зоне внимания строительство жилья и социальных объектов, развитие дорожной сети, цифровизацию городского хозяйства», — отметил политик.
В числе приоритета работы мэра Любимов выделил благоустройство дворов, парков и памятников архитектуры.