Следователи предложили рязанским журналистам поучаствовать в конкурсе на лучшее освещение работы ведомства в СМИ.
Материалы за 2018-2019 годы можно представить в следующих номинациях:
- лучшая работа по созданию (раскрытию) обобщенного (индивидуального) образа следователя (сотрудника) следственного управления;
- лучшая работа по объективному освещению деятельности следственного управления в сфере защиты прав несовершеннолетних;
- лучшая работа по освещению деятельности следственного управления в сфере противодействия коррупции;
- неординарный подход к освещению деятельности следственного управления;
- активность и периодичность в освещении деятельности следственного управления.
Из всех материалов выберут лучшие по видам СМИ и номинациям. Итоги конкурса подведут ко Дню работников следственных органов, 25 июля
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