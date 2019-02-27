Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:32, 27 февраля 2019 328
 0    0

Следователи предложили рязанским журналистам поучаствовать в конкурсе

Следователи предложили рязанским журналистам поучаствовать в конкурсе

Следователи предложили рязанским журналистам поучаствовать в конкурсе на лучшее освещение работы ведомства в СМИ.

Материалы за 2018-2019 годы можно представить в следующих номинациях:

  • лучшая работа по созданию (раскрытию) обобщенного (индивидуального) образа следователя (сотрудника) следственного управления;
  • лучшая работа по объективному освещению деятельности следственного управления в сфере защиты прав несовершеннолетних;
  • лучшая работа по освещению деятельности следственного управления в сфере противодействия коррупции;
  • неординарный подход к освещению деятельности следственного управления;
  • активность и периодичность в освещении деятельности следственного управления.

Из всех материалов выберут лучшие по видам СМИ и номинациям. Итоги конкурса подведут ко Дню работников следственных органов, 25 июля

Получить более подробную информацию можно по телефонам 8 (4912) 28-05-35, +7 (910) 509-16-13 (старший помощник руководителя СУ по работе со СМИ Анжелика Евдокимова) или на официальном сайте СК России.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:57, 27 февраля 2019
В Рязани возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на ребенка
17:43, 27 февраля 2019
В Рязани ищут пропавшего мужа солистки группы «Мираж»
17:32, 27 февраля 2019
Следователи предложили рязанским журналистам поучаствовать в конкурсе
16:32, 27 февраля 2019
Для молодых специалистов РНПК провели научно-техническую конференцию
16:19, 27 февраля 2019
На улице Есенина столкнулись два «Хендэ»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:16, 17 февраля 2019 20 766
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
21:08, 16 февраля 2019 18 979
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 674
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
12:01, 24 февраля 2019 17 424
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
18:06, 21 февраля 2019 16 602
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум