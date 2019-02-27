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15:59, 27 февраля 2019 686
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Глыба льда упала на ребенка с крыши общежития рязанского вуза. Подробности

Глыба льда упала на ребенка с крыши общежития рязанского вуза. Подробности

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Директор филиала петербургского университета путей сообщения Алексей Шибаев рассказал RZN.info, что глыба льда, упавшая 27 февраля на ребенка, рухнула с крыши общежития вуза.

По словам Шибаева, мальчик играл на куче льда за лентой ограждения, за ним присматривала мать.

«Здесь находится пожарный выход из общежития. Упавшая глыба отрикошетила от козырька общежития прямо на ребенка», — пояснил собеседник.

В настоящее время с крыши оперативно чистят снег и наледь, на месте происшествия повесили новую ленту.

Напомним, сосулька рухнула с крыши дома №44/3 на улице Семинарской. Пострадавшего мальчика доставили в приемный покой областной детской больницы. Рязанские следователи начали проверку.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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