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9:35, 27 февраля 2019 1 413
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Эксперты назвали основные причины смерти российских женщин 1

Эксперты назвали основные причины смерти российских женщин

Эксперты назвали основные причины смерти российских женщин. Данные статистики Росстата приводит RT.

Из-за опухолей — злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей — в 2017 году умерли 19,6 тысячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет.

От болезней системы кровообращения скончались 18,9 тысячи женщин, из-за внешних причин — 15,8 тысячи. К последним относятся относятся несчастные случаи, нападения и ДТП.

В список основных причин смертей также вошли болезни органов пищеварения (9,2 тысячи умерших), инфекционные и паразитарные заболевания (8,1 тысячи), болезни органов дыхания (2,5 тысячи).

Всего в 2017 году умерли 82,6 тысячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет.

Основной причиной смерти мужчин в России назвали болезни системы кровообращения. От них в 2017 году скончались 102 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 54 лет.


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