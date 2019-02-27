Эксперты назвали основные причины смерти российских женщин. Данные статистики Росстата приводит
Из-за опухолей — злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей — в 2017 году умерли 19,6 тысячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет.
От болезней системы кровообращения скончались 18,9 тысячи женщин, из-за внешних причин — 15,8 тысячи. К последним относятся относятся несчастные случаи, нападения и ДТП.
В список основных причин смертей также вошли болезни органов пищеварения (9,2 тысячи умерших), инфекционные и паразитарные заболевания (8,1 тысячи), болезни органов дыхания (2,5 тысячи).
Всего в 2017 году умерли 82,6 тысячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет.
Основной причиной смерти мужчин в России назвали болезни системы кровообращения. От них в 2017 году скончались 102 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 54 лет.