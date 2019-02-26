В Рязани прошел бизнес-форум по продажам и маркетингу

В начале февраля в Конгресс-отеле «Амакс» при поддержке «Мегафона» и «Райффайзенбанка» прошел ежегодный Рязанский бизнес-форум.
Его участниками стали более двухсот представителей регионального бизнеса.
Форум посвятили продажам и маркетингу. Десять спикеров из разных отраслей бизнеса рассказали рязанцам о своих секретах и приемах в ведении дел.
Участники встречи узнали о приемах эффективных продаж и построении отдела продаж, который сможет вывести компанию на стабильный рост.
Во время мероприятия рязанцы смогли побеседовать со спикерами и наладить деловые связи с представителями бизнеса.