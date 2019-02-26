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13:43, 26 февраля 2019 153

В Рязани прошел бизнес-форум по продажам и маркетингу

В Рязани прошел бизнес-форум по продажам и маркетингу

В начале февраля в Конгресс-отеле «Амакс» при поддержке «Мегафона» и «Райффайзенбанка» прошел ежегодный Рязанский бизнес-форум.

Его участниками стали более двухсот представителей регионального бизнеса.

Форум посвятили продажам и маркетингу. Десять спикеров из разных отраслей бизнеса рассказали рязанцам о своих секретах и приемах в ведении дел.

Участники встречи узнали о приемах эффективных продаж и построении отдела продаж, который сможет вывести компанию на стабильный рост.

Во время мероприятия рязанцы смогли побеседовать со спикерами и наладить деловые связи с представителями бизнеса.


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2 часа назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 2

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

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