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11:35, 26 февраля 2019 214
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Opel вернется на российский рынок

Opel вернется на российский рынок

Компания Peugeot-Citroen (PSA Group), владеющая немецким концерном Opel решила возобновить продажи бренда в России. Об этом передает РИА Новости.

Председатель правления PSA Карлос Таварес в рамках презентации финансовых результатов группы за 2018 финансовый год и второго этапа стратегического плана «Push to Pass» на 2019-2021 годы заявил о планах вернуть старые рынки.

Он отметил, что решение о возвращении на российский рынок — часть этой стратегии.

В компании пояснили, что это позволит группе усилить присутствие в евразийском регионе, расширить предложения для постоянных клиентов и привлечь новых.


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