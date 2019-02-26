Opel вернется на российский рынок

Компания Peugeot-Citroen (PSA Group), владеющая немецким концерном Opel решила возобновить продажи бренда в России. Об этом передает
Председатель правления PSA Карлос Таварес в рамках презентации финансовых результатов группы за 2018 финансовый год и второго этапа стратегического плана «Push to Pass» на 2019-2021 годы заявил о планах вернуть старые рынки.
Он отметил, что решение о возвращении на российский рынок — часть этой стратегии.
В компании пояснили, что это позволит группе усилить присутствие в евразийском регионе, расширить предложения для постоянных клиентов и привлечь новых.