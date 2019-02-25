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21:29, 25 февраля 2019 296
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В михайловской школе нашли четыре банки просроченной сметаны

В михайловской школе нашли четыре банки просроченной сметаны

Фото: Pixabay.com

В школе Михайловского района нашли четыре банки просроченной сметаны. О результатах проверки сообщил сайт рязанской прокуратуры.

Специалисты выявили нарушения в Голдинской школе, а также Чапаевской и Михайловской школах-интернатах. Там несвоевременно вели журналы здоровья и нарушали отборы суточных проб. В школах обнаружили продукты без дат производства и сроков годности, а также блюдо с уксусной кислотой, что запрещено в столовых образовательных учреждений.

На директоров школ возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»). В их адрес внесли предписания об устранении нарушений.


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