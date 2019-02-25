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13:49, 25 февраля 2019 1 111
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Кокорина и Мамаева попросили отпустить в Рязань для тренировки местных футболистов 4

Кокорина и Мамаева попросили отпустить в Рязань для тренировки местных футболистов

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева попросили отпустить под домашний арест. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, передает РИА Новости.

Условием для смягчения меры пресечения, по мнению депутата, станет то, что спортсмены будут жить на базе ФК «Рязань», где станут тренировать местных футболистов.

Шерин подчеркнул, что Кокорин и Мамаев полностью признали свою вину, не представляют общественной опасности и не могут помешать уголовному делу.

Напомним, в начале февраля суд продлил арест футболистам на два месяца.

Спортсменов подозревают в избиении чиновников в столичном кафе и водителя телеведущей Первого канала.

Изначально их арестовали на два месяца. После этого статью обвинения поменяли на более тяжкую.

Фото sports.ru


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