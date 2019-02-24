Жильцов дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, эвакуировали из-за пожара

В Магнитогорске более 60 человек эвакуировали из дома, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд. Об этом передает
В ночь на воскресенье, 24 февраля, загорелся торговый центр «Зори Урала», прилегающий к жилому дому.
«Внутри многоэтажки наблюдалось задымление. В сопровождении сотрудников МЧС из 11-го и 12-го подъездов был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей», — рассказали в ведомстве.
Также известно, что пожар удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет.
От мэрии для обогрева людей выделили два автобуса. После проветривания все жильцы благополучно вернулись в свои квартиры.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа
Одиннадцатимесячного малыша
Сообщалось, что врачам
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области