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8:30, 24 февраля 2019 266
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Жильцов дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, эвакуировали из-за пожара

Жильцов дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, эвакуировали из-за пожара

В Магнитогорске более 60 человек эвакуировали из дома, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области.

В ночь на воскресенье, 24 февраля, загорелся торговый центр «Зори Урала», прилегающий к жилому дому.

«Внутри многоэтажки наблюдалось задымление. В сопровождении сотрудников МЧС из 11-го и 12-го подъездов был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей», — рассказали в ведомстве.

Также известно, что пожар удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет.

От мэрии для обогрева людей выделили два автобуса. После проветривания все жильцы благополучно вернулись в свои квартиры.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Погибли 39 человек.

Одиннадцатимесячного малыша нашли живым под завалами. Его госпитализировали с серьезными обморожениями и черепно-мозговой травмой. Он находился под завалами больше 30 часов. Позже мальчика перевезли в Москву.

Сообщалось, что врачам удалось спасти ребенку ногу. Его выписали из больницы.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области


© RZN.info

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