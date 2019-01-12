Врачам удалось сохранить ногу младенцу из Магнитогорска. Состояние спасенного из-под завалов ребенка улучшилось, передает
Ранее у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, сильное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Он находился под завалами больше 30 часов.
«Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», — заявил Радецкий.
Он также отметил, что ребенок постепенно начал переходить на самостоятельное питание.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома.
Одиннадцатимесячного малыша нашли живым под завалами. Его госпитализировали с серьезными обморожениями и черепно-мозговой травмой. Позже мальчика перевезли в Москву. 7 января он