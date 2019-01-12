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21:52, 12 января 2019 461
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Врачам удалось сохранить ногу младенцу из Магнитогорска

Врачам удалось сохранить ногу младенцу из Магнитогорска

Фото: Pixabay.com

Врачам удалось сохранить ногу младенцу из Магнитогорска. Состояние спасенного из-под завалов ребенка улучшилось, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава Максима Радецкого.

Ранее у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, сильное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Он находился под завалами больше 30 часов.

«Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы», — заявил Радецкий.

Он также отметил, что ребенок постепенно начал переходить на самостоятельное питание.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Погибли 39 человек.

Одиннадцатимесячного малыша нашли живым под завалами. Его госпитализировали с серьезными обморожениями и черепно-мозговой травмой. Позже мальчика перевезли в Москву. 7 января он пришел в сознание.


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