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11:19, 24 февраля 2019 162
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В полиции рассказали подробности аварии с «Шевроле» и «Тойотой» в Рязани

В полиции рассказали подробности аварии с «Шевроле» и «Тойотой» в Рязани

В субботу, 23 февраля, В Рязани столкнулись Chevrolet Lanos и Toyota. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности аварии.

ДТП произошло в 17:20. На улице Петрова напротив дома 16 строение 1 неустановленный водитель за рулем Chevrolet Lanos, двигаясь с улицы Солнечная в сторону площади Соборная, столкнулся с двигающимся во встречном направлении Toyota Corolla, которой управляла 41-летняя женщина.

В результате столкновения водитель и 58-летняя пассажирка Toyota Corolla обращались за медицинской помощью.

Как рассказал RZN.info очевидец, у пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы.

«У пассажира также ушиб ключицы, возможно перелом пальца руки», — рассказал рязанец.


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