В полиции рассказали подробности аварии с «Шевроле» и «Тойотой» в Рязани

В субботу, 23 февраля, В Рязани
ДТП произошло в 17:20. На улице Петрова напротив дома 16 строение 1 неустановленный водитель за рулем Chevrolet Lanos, двигаясь с улицы Солнечная в сторону площади Соборная, столкнулся с двигающимся во встречном направлении Toyota Corolla, которой управляла 41-летняя женщина.
В результате столкновения водитель и 58-летняя пассажирка Toyota Corolla обращались за медицинской помощью.
Как рассказал RZN.info очевидец, у пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы.
«У пассажира также ушиб ключицы, возможно перелом пальца руки», — рассказал рязанец.