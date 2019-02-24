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12:01, 24 февраля 2019 369
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Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год

Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год

Фото: Pixabay.com

Аналитики составили топ-10 самых продаваемых автомобилей в России, пишет «Автостат».

По итогам 2018 года доля продаж автомобилей европейских марок на российском рынке составила 27%. Всего продано 446,6 тысяч машин.

На этот раз рейтинг возглавил Volkswagen Polo. Дилеры реализовали более 59,5 тысяч. экземпляров.

Второе место занял кроссовер Renault Duster (41,4 тысяч штук).

На третьем месте оказалась Skoda Rapid, продажи которой достигли 35,1 тысяч единиц.

В топ-5 также вошли Volkswagen Tiguan (33,5 тысяч штук) и хэтчбек Renault Sandero (31,6 тысяч).

Кроме того, в десятку продаваемых машин попали Renault Logan и Renault Kaptur с показателями в 30 тысяч автомобилей, еще два представителя Skoda — Octavia и Kodiaq, а также Mercedes-Benz GLC.


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