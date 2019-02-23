Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:15, 23 февраля 2019 170
 0    0

«ГАЗель», автобус и легковушка. В полиции рассказали подробности ДТП в Клепиковском районе

«ГАЗель», автобус и легковушка. В полиции рассказали подробности ДТП в Клепиковском районе

В полиции рассказали подробности массового ДТП в Клепиковском районе.

Авария произошла в субботу, 23 февраля, примерно в 14:05, на 34-м километре трассы Рязань — Спас-Клепики. Там столкнулись «ГАЗель», «ПАЗ» и Lada Vesta.

По предварительным данным, житель города Иванова 1985 года рождения за рулем «ГАЗели» не справился с управлением и столкнулся с автобусом «ПАЗ», за рулем которого находился житель Владимирской области.

В последующем «ГАЗель» столкнулась с Lada Vesta под управлением водителя из Владимирской области.

В результате водитель «ГАЗели» обращался за медицинской помощью.

Ранее появилось видео с места ДТП.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
18:15, 23 февраля 2019
«ГАЗель», автобус и легковушка. В полиции рассказали подробности ДТП в Клепиковском районе
16:35, 23 февраля 2019
В Клепиковском районе столкнулись «ГАЗель» и иномарка. Видео
14:27, 23 февраля 2019
Около Заборья лоб в лоб столкнулись два автомобиля
11:54, 23 февраля 2019
На «Доме художника» столкнулись три автомобиля. Фото 2
9:01, 23 февраля 2019
В Рязанской области загорелась Казанская церковь с чудотворной иконой. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 411
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 447
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 425
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 940
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
21:08, 16 февраля 2019 18 546
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум