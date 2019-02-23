«ГАЗель», автобус и легковушка. В полиции рассказали подробности ДТП в Клепиковском районе

В полиции рассказали подробности массового ДТП в Клепиковском районе.
Авария произошла в субботу, 23 февраля, примерно в 14:05, на 34-м километре трассы Рязань — Спас-Клепики. Там столкнулись «ГАЗель», «ПАЗ» и Lada Vesta.
По предварительным данным, житель города Иванова 1985 года рождения за рулем «ГАЗели» не справился с управлением и столкнулся с автобусом «ПАЗ», за рулем которого находился житель Владимирской области.
В последующем «ГАЗель» столкнулась с Lada Vesta под управлением водителя из Владимирской области.
В результате водитель «ГАЗели» обращался за медицинской помощью.
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