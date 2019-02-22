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15:48, 22 февраля 2019 303
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В Касимовском районе «Ленд Крузер» превратился в груду металла после ДТП

В Касимовском районе «Ленд Крузер» превратился в груду металла после ДТП

В Касимовском районе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado превратился в груду металла. Фотографии опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в пятницу, 22 февраля, на границе Касимовского района.

Информация уточняется.


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