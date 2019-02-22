На пожаре в Рязани погибли два человека

На пожаре в Рязани погибли мужчина и женщина 62-го года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел в частном секторе на улице Орсовской.
Напомним, в четверг, 21 февраля, возгорание
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На пожаре в Рязани погибли мужчина и женщина 62-го года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел в частном секторе на улице Орсовской.
Напомним, в четверг, 21 февраля, возгорание
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Что делать в таком случае?