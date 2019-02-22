Двое рязанцев пойдут под суд за убийство собутыльника ножницами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района города.
Следователи установили, что 7 ноября 2018 года трое мужчин устроили застолье. Хозяин квартиры захотел спать и попросил знакомых уйти, после чего один из них ударил его по лицу. Упавшего и потерявшего сознание потерпевшего второй собутыльник не менее десяти раз ударил ножом по ногам. От большой кровопотери мужчина умер на месте.
Кроме того, злоумышленники украли имущество погибшего. На них завели уголовное дело по части 4 статьи 111, пунктам «а, в» части 2 статьи 158 УК.