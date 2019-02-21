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10:56, 21 февраля 2019 218

Рязанская энергосбытовая компания подвела итоги работы за 2018 год

Рязанская энергосбытовая компания подвела итоги работы за 2018 год

ПАО «РЭСК», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Рязанской области, подвело итоги работы за 2018 год. За это время потребителям отпустили 2 650 млн кВт/ч, объем продаж электроэнергии на розничном рынке составил 12 115 млн рублей.

В сравнении с показателями 2017 года возросло электропотребление по отраслям: бюджет — на 11,2%, ЖКХ — на 4,1%, оптовый потребитель-перепродавец (ОПП) — на 62,4%, население на прямых расчетах — на 3,8%.

На 1 января 2019 года задолженность предприятий и организаций Рязанской области перед ПАО «РЭСК» выросла на 11,2% и составила 549 млн рублей, 70,3% из которой — это дебиторская задолженность менее одного расчетного периода.

Дебиторская задолженность выросла по отраслям: сельское хозяйство — на 16,8%, бюджет — на 4,0%, ОПП — на 234,7% (за счет роста объема продаж), ЖКХ — на 40,4%, исполнители коммунальных услуг (ИКУ) — на 14,5%, прочие — на 60,7%.

Проблемные потребители — ООО «УК Ваш дом», ООО «Наш город», ООО «Актив Плюс» и ООО «Филиал Спектро-Физик».

В 2018 году ПАО «РЭСК» предъявило потребителям 1 307 исковых заявлений о взыскании задолженности за электроэнергию на общую сумму 120,9 млн рублей. Из них 340 исков — к юридическим лицам, в том числе к сетевым организациям за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях, на сумму 114,1 млн рублей и 967 исков — к физическим лицам на сумму 6,8 млн рублей. По результатам рассмотрения исков в пользу компании вынесли 1 062 судебных акта.

Значительный объем работы выполнили по дополнительным услугам:

  • электромонтажные работы;
  • реализация, замена (установка) приборов учета электроэнергии;
  • снижение объемов энергопотребления на общедомовые нужды;
  • составление схемы электроснабжения;
  • подготовка технической документации и другое.

Заказы поступали как через официальный сайт, так и через отделения компании.

Выросло число абонентов, предпочитающих заочное обслуживание. Это можно сделать с помощью сервиса личный кабинет на сайте компании. В персональном аккаунте есть вся информация о начислениях, статистика потребления электроэнергии, там же можно отправить показания приборов учета и оплатить счета онлайн. Удобный сервис — передача показаний через мессенджер Viber.

«В целом компания отработала на стабильно высоком уровне в минувшем году, открыла новый высокотехнологичный офис в Сасове, начала принимать оплату за газ в некоторых районах, а сейчас работает над открытием Единых расчетно-кассовых центров в регионе», — прокомментировали в РЭСК.


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