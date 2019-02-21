Рязанская энергосбытовая компания подвела итоги работы за 2018 год

ПАО «РЭСК», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Рязанской области, подвело итоги работы за 2018 год. За это время потребителям отпустили 2 650 млн кВт/ч, объем продаж электроэнергии на розничном рынке составил 12 115 млн рублей.

В сравнении с показателями 2017 года возросло электропотребление по отраслям: бюджет — на 11,2%, ЖКХ — на 4,1%, оптовый потребитель-перепродавец (ОПП) — на 62,4%, население на прямых расчетах — на 3,8%.

На 1 января 2019 года задолженность предприятий и организаций Рязанской области перед ПАО «РЭСК» выросла на 11,2% и составила 549 млн рублей, 70,3% из которой — это дебиторская задолженность менее одного расчетного периода.

Дебиторская задолженность выросла по отраслям: сельское хозяйство — на 16,8%, бюджет — на 4,0%, ОПП — на 234,7% (за счет роста объема продаж), ЖКХ — на 40,4%, исполнители коммунальных услуг (ИКУ) — на 14,5%, прочие — на 60,7%.

Проблемные потребители — ООО «УК Ваш дом», ООО «Наш город», ООО «Актив Плюс» и ООО «Филиал Спектро-Физик».

В 2018 году ПАО «РЭСК» предъявило потребителям 1 307 исковых заявлений о взыскании задолженности за электроэнергию на общую сумму 120,9 млн рублей. Из них 340 исков — к юридическим лицам, в том числе к сетевым организациям за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях, на сумму 114,1 млн рублей и 967 исков — к физическим лицам на сумму 6,8 млн рублей. По результатам рассмотрения исков в пользу компании вынесли 1 062 судебных акта.

Значительный объем работы выполнили по дополнительным услугам:

электромонтажные работы;

реализация, замена (установка) приборов учета электроэнергии;

снижение объемов энергопотребления на общедомовые нужды;

составление схемы электроснабжения;

подготовка технической документации и другое.

Заказы поступали как через официальный сайт , так и через отделения компании.

Выросло число абонентов, предпочитающих заочное обслуживание. Это можно сделать с помощью сервиса личный кабинет на сайте компании. В персональном аккаунте есть вся информация о начислениях, статистика потребления электроэнергии, там же можно отправить показания приборов учета и оплатить счета онлайн. Удобный сервис — передача показаний через мессенджер V iber .

«В целом компания отработала на стабильно высоком уровне в минувшем году, открыла новый высокотехнологичный офис в Сасове, начала принимать оплату за газ в некоторых районах, а сейчас работает над открытием Единых расчетно-кассовых центров в регионе», — прокомментировали в РЭСК.