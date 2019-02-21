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10:02, 21 февраля 2019 205

Рязанцам предложили отпраздновать 23 февраля в «Бристоль пабе»

Рязанцам предложили отпраздновать 23 февраля в «Бристоль пабе»

Рязанцам предложили отпраздновать 23 февраля в «Бристоль пабе».

Для гостей подготовили развлекательную программу с розыгрышем призов: подарочных сертификатов от барбершопа «TOP GUN» и суточного проживания в номере отеля «Старый Город».

«Бристоль паб — респектабельное и в то же время уютное заведение в Рязани, где царит атмосфера старой доброй Англии. Приглушенный свет, темные тона отделки под дерево, диванчики ярких расцветок, длинная барная стойка — все это располагает к отдыху и приятному общению», — рассказали представители заведения.

Начало праздничного вечера в 19:00. Забронировать столы можно по телефону +7 (930) 882-22-02.


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