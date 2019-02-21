Рязанцам предложили отпраздновать 23 февраля в «Бристоль пабе».

Рязанцам предложили отпраздновать 23 февраля в «
Для гостей подготовили развлекательную программу с розыгрышем призов: подарочных сертификатов от барбершопа «TOP GUN» и суточного проживания в номере отеля «Старый Город».
«Бристоль паб — респектабельное и в то же время уютное заведение в Рязани, где царит атмосфера старой доброй Англии. Приглушенный свет, темные тона отделки под дерево, диванчики ярких расцветок, длинная барная стойка — все это располагает к отдыху и приятному общению», — рассказали представители заведения.
Начало праздничного вечера в 19:00. Забронировать столы можно по телефону