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18:05, 20 февраля 2019 343
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО на конец зимы

В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО на конец зимы

Синоптики рассказали о погоде в России на конец зимы. В ближайшие дни на большей части страны температура воздуха будет выше нормы, сообщил и.о. Директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев «Российской газете».

В центральном регионе России температура будет держаться на 4-5 градусов выше нормы.

Похолодает к пятнице, 22 февраля: температура воздуха в дневные часы опустится до -10 градусов. В ночь на воскресенье, 24 февраля, столбики термометров могут опуститься до -18 градусов.

В конце февраля в Москве ожидается снежная погода, ветер усилится до 18 метров в секунду.


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